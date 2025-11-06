Informacje o cenie Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.202655 $ 0.202655 $ 0.202655 Minimum 24h $ 0.223607 $ 0.223607 $ 0.223607 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.202655$ 0.202655 $ 0.202655 Maksimum 24h $ 0.223607$ 0.223607 $ 0.223607 Historyczne maksimum $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Najniższa cena $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) +5.87% Zmiana ceny (7D) -2.67% Zmiana ceny (7D) -2.67%

Aktualna cena Haedal Staked WAL (HAWAL) wynosi $0.21456. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAWAL wahał się między $ 0.202655 a $ 0.223607, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAWAL w historii to $ 0.455937, a najniższy to $ 0.129313.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAWAL zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +5.87% w ciągu 24 godzin i o -2.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Haedal Staked WAL (HAWAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.20K$ 34.20K $ 34.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.20K$ 34.20K $ 34.20K Podaż w obiegu 160.00K 160.00K 160.00K Całkowita podaż 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Haedal Staked WAL wynosi $ 34.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAWAL w obiegu wynosi 160.00K, przy całkowitej podaży 160000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.20K.