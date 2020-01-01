Poznaj tokenomikę HachikoSolana (HACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HachikoSolana (HACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika HachikoSolana (HACHI) Odkryj kluczowe informacje o HachikoSolana (HACHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o HachikoSolana (HACHI) Hachikō's new Donation Platform is focusing on Generational Wealth while giving back to doggos in need in a sustainable and entertaining way! We are 100% Community Owned and Operated Focused on Transparency, Sustainability & Giving Back! We are partnering with Non-Profit Organizations & Animal Shelters around the World to help assist them with their costs. We are currently developing a Web3 game, TamaHachi™ which will incorporate exclusive NFTs that will directly benefit the organization's animals that you wish to sponsor. Oficjalna strona internetowa: https://hachicoin.xyz Tokenomika i analiza cenowa HachikoSolana (HACHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HachikoSolana (HACHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.23K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.23K Historyczne maksimum: $ 0.01013224 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika HachikoSolana (HACHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HachikoSolana (HACHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HACHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HACHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.