Informacje o h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Oficjalna strona internetowa: https://www.h2w6gm6jz.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.92K Całkowita podaż: $ 918.50M Podaż w obiegu: $ 918.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.92K Historyczne maksimum: $ 0.02401265 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów H2W6GM6JZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów H2W6GM6JZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.