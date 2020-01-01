Tokenomika h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)
Informacje o h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)
Tokenomika i analiza cenowa h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów H2W6GM6JZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów H2W6GM6JZ.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszH2W6GM6JZ tokenomikę, poznaj cenę tokena H2W6GM6JZna żywo!
Prognoza ceny H2W6GM6JZ
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać H2W6GM6JZ? Nasza strona z prognozami cen H2W6GM6JZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.