Giełda MEXC / Cena krypto / H1DR4 by Virtuals (H1DR4) / Tokenomika / Tokenomika H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Odkryj kluczowe informacje o H1DR4 by Virtuals (H1DR4), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Oficjalna strona internetowa: https://www.h1dr4.dev/ Biała księga: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Kup H1DR4 teraz! Tokenomika i analiza cenowa H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla H1DR4 by Virtuals (H1DR4), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 208.74K $ 208.74K $ 208.74K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 208.74K $ 208.74K $ 208.74K Historyczne maksimum: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00020874 $ 0.00020874 $ 0.00020874 Dowiedz się więcej o cenie H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomika H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki H1DR4 by Virtuals (H1DR4) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów H1DR4, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów H1DR4. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszH1DR4 tokenomikę, poznaj cenę tokena H1DR4na żywo! Prognoza ceny H1DR4 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać H1DR4? Nasza strona z prognozami cen H1DR4 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena H1DR4 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.