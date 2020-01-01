Poznaj tokenomikę GYAT Coin (GYAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GYAT Coin (GYAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GYAT Coin (GYAT) / Tokenomika / Tokenomika GYAT Coin (GYAT) Odkryj kluczowe informacje o GYAT Coin (GYAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GYAT Coin (GYAT) Oficjalna strona internetowa: https://x.com/frankie_lapenna Kup GYAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa GYAT Coin (GYAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GYAT Coin (GYAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Historyczne maksimum: $ 0.02603769 $ 0.02603769 $ 0.02603769 Historyczne minimum: $ 0.00105088 $ 0.00105088 $ 0.00105088 Aktualna cena: $ 0.0026574 $ 0.0026574 $ 0.0026574 Dowiedz się więcej o cenie GYAT Coin (GYAT) Tokenomika GYAT Coin (GYAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GYAT Coin (GYAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GYAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GYAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGYAT tokenomikę, poznaj cenę tokena GYATna żywo! Prognoza ceny GYAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GYAT? Nasza strona z prognozami cen GYAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GYAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.