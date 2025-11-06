GiełdaDEX+
Aktualna cena Gut Says to 0.00015343 USD. Śledź aktualizacje cen GUT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUT

Informacje o cenie GUT

Czym jest GUT

Oficjalna strona internetowa GUT

Tokenomika GUT

Prognoza cen GUT

Logo Gut Says

Cena Gut Says (GUT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUT do USD:

$0.00015492
+4.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Gut Says (GUT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Gut Says (GUT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00013712
Minimum 24h
$ 0.00016018
Maksimum 24h

$ 0.00013712
$ 0.00016018
$ 0.00106126
$ 0.00007755
-0.51%

+1.53%

-43.25%

-43.25%

Aktualna cena Gut Says (GUT) wynosi $0.00015343. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUT wahał się między $ 0.00013712 a $ 0.00016018, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUT w historii to $ 0.00106126, a najniższy to $ 0.00007755.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUT zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +1.53% w ciągu 24 godzin i o -43.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gut Says (GUT)

$ 135.25K
--
$ 135.25K
879.24M
879,244,709.508484
Obecna kapitalizacja rynkowa Gut Says wynosi $ 135.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUT w obiegu wynosi 879.24M, przy całkowitej podaży 879244709.508484. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.25K.

Historia ceny Gut Says (GUT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gut Says do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gut Says do USD wyniosła $ -0.0000464217.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gut Says do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gut Says do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.53%
30 Dni$ -0.0000464217-30.25%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gut Says (GUT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gut Says (w USD)

Jaka będzie wartość Gut Says (GUT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gut Says (GUT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gut Says.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gut Says!

GUT na lokalne waluty

Tokenomika Gut Says (GUT)

Zrozumienie tokenomiki Gut Says (GUT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gut Says (GUT)

Jaka jest dziś wartość Gut Says (GUT)?
Aktualna cena GUT w USD wynosi 0.00015343USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUT do USD?
Aktualna cena GUT w USD wynosi $ 0.00015343. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gut Says?
Kapitalizacja rynkowa dla GUT wynosi $ 135.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUT w obiegu?
W obiegu GUT znajduje się 879.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUT?
GUT osiąga ATH w wysokości 0.00106126 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUT?
GUT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007755 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUT wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUT pójdzie wyżej?
GUT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

