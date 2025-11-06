Informacje o cenie Gut Says (GUT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00013712 $ 0.00013712 $ 0.00013712 Minimum 24h $ 0.00016018 $ 0.00016018 $ 0.00016018 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00013712$ 0.00013712 $ 0.00013712 Maksimum 24h $ 0.00016018$ 0.00016018 $ 0.00016018 Historyczne maksimum $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Najniższa cena $ 0.00007755$ 0.00007755 $ 0.00007755 Zmiana ceny (1H) -0.51% Zmiana ceny (1D) +1.53% Zmiana ceny (7D) -43.25% Zmiana ceny (7D) -43.25%

Aktualna cena Gut Says (GUT) wynosi $0.00015343. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUT wahał się między $ 0.00013712 a $ 0.00016018, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUT w historii to $ 0.00106126, a najniższy to $ 0.00007755.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUT zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +1.53% w ciągu 24 godzin i o -43.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gut Says (GUT)

Kapitalizacja rynkowa $ 135.25K$ 135.25K $ 135.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 135.25K$ 135.25K $ 135.25K Podaż w obiegu 879.24M 879.24M 879.24M Całkowita podaż 879,244,709.508484 879,244,709.508484 879,244,709.508484

Obecna kapitalizacja rynkowa Gut Says wynosi $ 135.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUT w obiegu wynosi 879.24M, przy całkowitej podaży 879244709.508484. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.25K.