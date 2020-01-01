Poznaj tokenomikę Gunstar Metaverse (GSTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GSTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gunstar Metaverse (GSTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GSTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Gunstar Metaverse (GSTS) What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest." Oficjalna strona internetowa: https://gunstar.io/ Tokenomika i analiza cenowa Gunstar Metaverse (GSTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gunstar Metaverse (GSTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.04K $ 58.04K $ 58.04K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.08K $ 69.08K $ 69.08K Historyczne maksimum: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017302 $ 0.00017302 $ 0.00017302 Dowiedz się więcej o cenie Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomika Gunstar Metaverse (GSTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gunstar Metaverse (GSTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGSTS tokenomikę, poznaj cenę tokena GSTSna żywo! Prognoza ceny GSTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GSTS? Nasza strona z prognozami cen GSTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GSTS już teraz! 