Informacje o cenie Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.01% Zmiana ceny (1D) -0.39% Zmiana ceny (7D) -36.64% Zmiana ceny (7D) -36.64%

Aktualna cena Guardian Golden Ball (GBT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GBT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GBT w historii to $ 0.01423353, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GBT zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.39% w ciągu 24 godzin i o -36.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Guardian Golden Ball (GBT)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 66.45K$ 66.45K $ 66.45K Podaż w obiegu 200.00M 200.00M 200.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Guardian Golden Ball wynosi $ 13.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GBT w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.45K.