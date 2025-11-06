GiełdaDEX+
Aktualna cena Guardian Golden Ball to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GBT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Guardian Golden Ball to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GBT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GBT

Informacje o cenie GBT

Czym jest GBT

Oficjalna strona internetowa GBT

Tokenomika GBT

Prognoza cen GBT

Cena Guardian Golden Ball (GBT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GBT do USD:

--
----
-0.30%1D
Guardian Golden Ball (GBT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-0.39%

-36.64%

-36.64%

Aktualna cena Guardian Golden Ball (GBT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GBT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GBT w historii to $ 0.01423353, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GBT zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.39% w ciągu 24 godzin i o -36.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Guardian Golden Ball (GBT)

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

--
----

$ 66.45K
$ 66.45K$ 66.45K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Guardian Golden Ball wynosi $ 13.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GBT w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.45K.

Historia ceny Guardian Golden Ball (GBT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Guardian Golden Ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Guardian Golden Ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Guardian Golden Ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Guardian Golden Ball do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.39%
30 Dni$ 0-73.22%
60 dni$ 0-93.15%
90 dni$ 0--

Co to jest Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Guardian Golden Ball (GBT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Guardian Golden Ball (w USD)

Jaka będzie wartość Guardian Golden Ball (GBT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Guardian Golden Ball (GBT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Guardian Golden Ball.

Sprawdź teraz prognozę ceny Guardian Golden Ball!

GBT na lokalne waluty

Tokenomika Guardian Golden Ball (GBT)

Zrozumienie tokenomiki Guardian Golden Ball (GBT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GBTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Guardian Golden Ball (GBT)

Jaka jest dziś wartość Guardian Golden Ball (GBT)?
Aktualna cena GBT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GBT do USD?
Aktualna cena GBT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Guardian Golden Ball?
Kapitalizacja rynkowa dla GBT wynosi $ 13.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GBT w obiegu?
W obiegu GBT znajduje się 200.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GBT?
GBT osiąga ATH w wysokości 0.01423353 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GBT?
GBT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GBT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GBT wynosi -- USD.
Czy w tym roku GBT pójdzie wyżej?
GBT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GBT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

