Informacje o cenie GT3 Finance (GT3) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00531267 $ 0.00531267 $ 0.00531267 Minimum 24h $ 0.00535809 $ 0.00535809 $ 0.00535809 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00531267$ 0.00531267 $ 0.00531267 Maksimum 24h $ 0.00535809$ 0.00535809 $ 0.00535809 Historyczne maksimum $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Najniższa cena $ 0.00531267$ 0.00531267 $ 0.00531267 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -0.30% Zmiana ceny (7D) -8.68% Zmiana ceny (7D) -8.68%

Aktualna cena GT3 Finance (GT3) wynosi $0.00533013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GT3 wahał się między $ 0.00531267 a $ 0.00535809, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GT3 w historii to $ 0.00811755, a najniższy to $ 0.00531267.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GT3 zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o -8.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GT3 Finance (GT3)

Kapitalizacja rynkowa $ 841.39K$ 841.39K $ 841.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 841.39K$ 841.39K $ 841.39K Podaż w obiegu 157.85M 157.85M 157.85M Całkowita podaż 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Obecna kapitalizacja rynkowa GT3 Finance wynosi $ 841.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GT3 w obiegu wynosi 157.85M, przy całkowitej podaży 157852627.7817858. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 841.39K.