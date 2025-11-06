GiełdaDEX+
Aktualna cena GT3 Finance to 0.00533013 USD. Śledź aktualizacje cen GT3 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GT3 łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 GT3 do USD:

$0.00533013
-0.30%1D
USD
GT3 Finance (GT3) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:13 (UTC+8)

Informacje o cenie GT3 Finance (GT3) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00531267
Minimum 24h
$ 0.00535809
Maksimum 24h

$ 0.00531267
$ 0.00535809
$ 0.00811755
$ 0.00531267
+0.01%

-0.30%

-8.68%

-8.68%

Aktualna cena GT3 Finance (GT3) wynosi $0.00533013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GT3 wahał się między $ 0.00531267 a $ 0.00535809, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GT3 w historii to $ 0.00811755, a najniższy to $ 0.00531267.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GT3 zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o -8.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GT3 Finance (GT3)

$ 841.39K
--
$ 841.39K
157.85M
157,852,627.7817858
Obecna kapitalizacja rynkowa GT3 Finance wynosi $ 841.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GT3 w obiegu wynosi 157.85M, przy całkowitej podaży 157852627.7817858. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 841.39K.

Historia ceny GT3 Finance (GT3) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GT3 Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GT3 Finance do USD wyniosła $ -0.0011818635.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GT3 Finance do USD wyniosła $ -0.0014174084.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GT3 Finance do USD wyniosła $ -0.00143848844211742.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.30%
30 Dni$ -0.0011818635-22.17%
60 dni$ -0.0014174084-26.59%
90 dni$ -0.00143848844211742-21.25%

Co to jest GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla GT3 Finance (GT3)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GT3 Finance (w USD)

Jaka będzie wartość GT3 Finance (GT3) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GT3 Finance (GT3) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GT3 Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny GT3 Finance!

GT3 na lokalne waluty

Tokenomika GT3 Finance (GT3)

Zrozumienie tokenomiki GT3 Finance (GT3) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GT3już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GT3 Finance (GT3)

Jaka jest dziś wartość GT3 Finance (GT3)?
Aktualna cena GT3 w USD wynosi 0.00533013USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GT3 do USD?
Aktualna cena GT3 w USD wynosi $ 0.00533013. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GT3 Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla GT3 wynosi $ 841.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GT3 w obiegu?
W obiegu GT3 znajduje się 157.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GT3?
GT3 osiąga ATH w wysokości 0.00811755 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GT3?
GT3 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00531267 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GT3?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GT3 wynosi -- USD.
Czy w tym roku GT3 pójdzie wyżej?
GT3 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GT3, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GT3 Finance (GT3)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,601.96
$3,430.86
$161.99
$1.0000
$1,477.93
$103,601.96
$3,430.86
$2.3585
$161.99
$1.1428
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03584
$0.00404
$0.000010951
$0.2234
$0.0000000588
$1.5032
$0.01790
