Informacje o cenie Grok Companions (JARVIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 Najniższa cena $ 0.00002083$ 0.00002083 $ 0.00002083 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -9.10% Zmiana ceny (7D) -9.10%

Aktualna cena Grok Companions (JARVIS) wynosi $0.00002198. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JARVIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JARVIS w historii to $ 0.00246857, a najniższy to $ 0.00002083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JARVIS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grok Companions (JARVIS)

Kapitalizacja rynkowa $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Grok Companions wynosi $ 21.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JARVIS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.98K.