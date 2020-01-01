Poznaj tokenomikę Groggo By Matt Furie (GROGGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GROGGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Groggo By Matt Furie (GROGGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GROGGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Groggo By Matt Furie (GROGGO) / Tokenomika / Tokenomika Groggo By Matt Furie (GROGGO) Odkryj kluczowe informacje o Groggo By Matt Furie (GROGGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Groggo By Matt Furie (GROGGO) Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Oficjalna strona internetowa: https://groggocoin.vip/ Kup GROGGO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Groggo By Matt Furie (GROGGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Groggo By Matt Furie (GROGGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.64K $ 143.64K $ 143.64K Całkowita podaż: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Podaż w obiegu: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 143.64K $ 143.64K $ 143.64K Historyczne maksimum: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003867 $ 0.0003867 $ 0.0003867 Dowiedz się więcej o cenie Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomika Groggo By Matt Furie (GROGGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Groggo By Matt Furie (GROGGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GROGGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GROGGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGROGGO tokenomikę, poznaj cenę tokena GROGGOna żywo! Prognoza ceny GROGGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GROGGO? Nasza strona z prognozami cen GROGGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GROGGO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.