Giełda MEXC / Cena krypto / Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) / Tokenomika / Tokenomika Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Odkryj kluczowe informacje o Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Oficjalna strona internetowa: https://citadail.ai/ Kup CITADAIL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.03K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 317.03K Historyczne maksimum: $ 0.04870041 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031625 Dowiedz się więcej o cenie Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomika Griffain New Hedge Fund (CITADAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CITADAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CITADAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCITADAIL tokenomikę, poznaj cenę tokena CITADAILna żywo! Prognoza ceny CITADAIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CITADAIL? Nasza strona z prognozami cen CITADAIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CITADAIL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.