Informacje o greg16676935420 (GREG) im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover) Oficjalna strona internetowa: https://gregcoin.fun Tokenomika i analiza cenowa greg16676935420 (GREG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla greg16676935420 (GREG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 316.93K Całkowita podaż: $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 999.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 316.93K Historyczne maksimum: $ 0.00124673 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031846 Tokenomika greg16676935420 (GREG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki greg16676935420 (GREG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GREG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GREG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.