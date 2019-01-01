Poznaj tokenomikę Greenland Rare Bear (NORDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Greenland Rare Bear (NORDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Greenland Rare Bear (NORDO) / Tokenomika / Tokenomika Greenland Rare Bear (NORDO) Odkryj kluczowe informacje o Greenland Rare Bear (NORDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Greenland Rare Bear (NORDO) NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K Całkowita podaż: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K Historyczne maksimum: $ 0.00395857 $ 0.00395857 $ 0.00395857 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Greenland Rare Bear (NORDO) Tokenomika Greenland Rare Bear (NORDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Greenland Rare Bear (NORDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NORDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNORDO tokenomikę, poznaj cenę tokena NORDOna żywo! Prognoza ceny NORDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NORDO? Nasza strona z prognozami cen NORDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NORDO już teraz! 