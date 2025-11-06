Informacje o cenie Green Dildo Coin (DILDO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000282 $ 0.00000282 $ 0.00000282 Minimum 24h $ 0.00000301 $ 0.00000301 $ 0.00000301 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000282$ 0.00000282 $ 0.00000282 Maksimum 24h $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Historyczne maksimum $ 0.00203541$ 0.00203541 $ 0.00203541 Najniższa cena $ 0.00000282$ 0.00000282 $ 0.00000282 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.16% Zmiana ceny (7D) -40.18% Zmiana ceny (7D) -40.18%

Aktualna cena Green Dildo Coin (DILDO) wynosi $0.00000297. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DILDO wahał się między $ 0.00000282 a $ 0.00000301, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DILDO w historii to $ 0.00203541, a najniższy to $ 0.00000282.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DILDO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.16% w ciągu 24 godzin i o -40.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Green Dildo Coin (DILDO)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Green Dildo Coin wynosi $ 29.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DILDO w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.71K.