Informacje o cenie GrandpaTrenchLive (GRAMPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Najniższa cena $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -13.08% Zmiana ceny (7D) -13.08%

Aktualna cena GrandpaTrenchLive (GRAMPS) wynosi $0.0000055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRAMPS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRAMPS w historii to $ 0.00044247, a najniższy to $ 0.00000545.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRAMPS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -13.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Podaż w obiegu 999.26M 999.26M 999.26M Całkowita podaż 999,260,694.455208 999,260,694.455208 999,260,694.455208

Obecna kapitalizacja rynkowa GrandpaTrenchLive wynosi $ 5.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRAMPS w obiegu wynosi 999.26M, przy całkowitej podaży 999260694.455208. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50K.