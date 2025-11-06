Cena Grand Gangsta City ($GGC)
+1.07%
+3.34%
-18.41%
-18.41%
Aktualna cena Grand Gangsta City ($GGC) wynosi $0.00183085. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GGC wahał się między $ 0.00175195 a $ 0.00186708, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GGC w historii to $ 0.01587433, a najniższy to $ 0.00165908.
Pod względem krótkoterminowych wyniki $GGC zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.34% w ciągu 24 godzin i o -18.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Grand Gangsta City wynosi $ 1.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GGC w obiegu wynosi 918.25M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.83M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Grand Gangsta City do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Grand Gangsta City do USD wyniosła $ -0.0007551787.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Grand Gangsta City do USD wyniosła $ -0.0008333296.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Grand Gangsta City do USD wyniosła $ -0.006723641472373176.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+3.34%
|30 Dni
|$ -0.0007551787
|-41.24%
|60 dni
|$ -0.0008333296
|-45.51%
|90 dni
|$ -0.006723641472373176
|-78.59%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
