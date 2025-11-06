Informacje o cenie Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00175195 $ 0.00175195 $ 0.00175195 Minimum 24h $ 0.00186708 $ 0.00186708 $ 0.00186708 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00175195$ 0.00175195 $ 0.00175195 Maksimum 24h $ 0.00186708$ 0.00186708 $ 0.00186708 Historyczne maksimum $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Najniższa cena $ 0.00165908$ 0.00165908 $ 0.00165908 Zmiana ceny (1H) +1.07% Zmiana ceny (1D) +3.34% Zmiana ceny (7D) -18.41% Zmiana ceny (7D) -18.41%

Aktualna cena Grand Gangsta City ($GGC) wynosi $0.00183085. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GGC wahał się między $ 0.00175195 a $ 0.00186708, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GGC w historii to $ 0.01587433, a najniższy to $ 0.00165908.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $GGC zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.34% w ciągu 24 godzin i o -18.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grand Gangsta City ($GGC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Podaż w obiegu 918.25M 918.25M 918.25M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Grand Gangsta City wynosi $ 1.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GGC w obiegu wynosi 918.25M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.83M.