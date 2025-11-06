Cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
--
--
-4.59%
-4.59%
Aktualna cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOR/ACC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOR/ACC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GOR/ACC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Gorbagana Acceleration wynosi $ 5.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOR/ACC w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999851596.583026. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.04K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|-48.10%
|60 dni
|$ 0
|-46.31%
|90 dni
|$ 0
|--
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
