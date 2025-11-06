GiełdaDEX+
Aktualna cena Gorbagana Acceleration to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOR/ACC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOR/ACC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOR/ACC

Informacje o cenie GOR/ACC

Czym jest GOR/ACC

Oficjalna strona internetowa GOR/ACC

Tokenomika GOR/ACC

Prognoza cen GOR/ACC

Logo Gorbagana Acceleration

Cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOR/ACC do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:28:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.59%

-4.59%

Aktualna cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOR/ACC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOR/ACC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOR/ACC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -4.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

--
----

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Obecna kapitalizacja rynkowa Gorbagana Acceleration wynosi $ 5.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOR/ACC w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999851596.583026. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.04K.

Historia ceny Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gorbagana Acceleration do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-48.10%
60 dni$ 0-46.31%
90 dni$ 0--

Co to jest Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gorbagana Acceleration (w USD)

Jaka będzie wartość Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gorbagana Acceleration.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gorbagana Acceleration!

GOR/ACC na lokalne waluty

Tokenomika Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Zrozumienie tokenomiki Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOR/ACCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Jaka jest dziś wartość Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)?
Aktualna cena GOR/ACC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOR/ACC do USD?
Aktualna cena GOR/ACC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gorbagana Acceleration?
Kapitalizacja rynkowa dla GOR/ACC wynosi $ 5.04K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOR/ACC w obiegu?
W obiegu GOR/ACC znajduje się 999.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOR/ACC?
GOR/ACC osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOR/ACC?
GOR/ACC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOR/ACC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOR/ACC wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOR/ACC pójdzie wyżej?
GOR/ACC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOR/ACC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:28:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

