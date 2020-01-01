Poznaj tokenomikę GOOSEAI (GOOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GOOSEAI (GOOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika GOOSEAI (GOOSE) Odkryj kluczowe informacje o GOOSEAI (GOOSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o GOOSEAI (GOOSE) $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Oficjalna strona internetowa: https://gooseai.io/ Biała księga: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Tokenomika i analiza cenowa GOOSEAI (GOOSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOOSEAI (GOOSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.85K Całkowita podaż: $ 999.10M Podaż w obiegu: $ 999.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.85K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika GOOSEAI (GOOSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOOSEAI (GOOSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOOSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOOSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.