Giełda MEXC / Cena krypto / Goose Finance (EGG) / Tokenomika / Tokenomika Goose Finance (EGG) Odkryj kluczowe informacje o Goose Finance (EGG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Goose Finance (EGG) Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. Oficjalna strona internetowa: https://www.goosedefi.com/ Kup EGG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goose Finance (EGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goose Finance (EGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 342.38K Całkowita podaż: $ 42.53M Podaż w obiegu: $ 42.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 344.99K Historyczne maksimum: $ 172.51 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00811088 Dowiedz się więcej o cenie Goose Finance (EGG) Tokenomika Goose Finance (EGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goose Finance (EGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEGG tokenomikę, poznaj cenę tokena EGGna żywo! Prognoza ceny EGG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGG? Nasza strona z prognozami cen EGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EGG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.