Informacje o Goons of Balatroon (GOB) Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Oficjalna strona internetowa: https://goonsofbalatroon.com/ Biała księga: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Kup GOB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goons of Balatroon (GOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goons of Balatroon (GOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 261.12K Całkowita podaż: $ 578.53M Podaż w obiegu: $ 538.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 280.77K Historyczne maksimum: $ 0.053852 Historyczne minimum: $ 0.0002125 Aktualna cena: $ 0.0004841 Dowiedz się więcej o cenie Goons of Balatroon (GOB) Tokenomika Goons of Balatroon (GOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goons of Balatroon (GOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOB tokenomikę, poznaj cenę tokena GOBna żywo! Prognoza ceny GOB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOB? Nasza strona z prognozami cen GOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.