Co to jest Gooeys (GOO)

GOO is the primary token used in the game Gooeys! Gooeys is a Play-To-Earn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your in-game characters to quest rewards are fully on-chain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are on-chain, and provably fair.

