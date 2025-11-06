GiełdaDEX+
Aktualna cena Gooey Guys to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOOEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOOEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOOEY

Informacje o cenie GOOEY

Czym jest GOOEY

Oficjalna strona internetowa GOOEY

Tokenomika GOOEY

Prognoza cen GOOEY

Logo Gooey Guys

Cena Gooey Guys (GOOEY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOOEY do USD:

--
----
-1.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Gooey Guys (GOOEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:28:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Gooey Guys (GOOEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-1.14%

-14.58%

-14.58%

Aktualna cena Gooey Guys (GOOEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOEY zmieniły się o -0.62% w ciągu ostatniej godziny, o -1.14% w ciągu 24 godzin i o -14.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gooey Guys (GOOEY)

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

--
----

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gooey Guys wynosi $ 4.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOEY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.77K.

Historia ceny Gooey Guys (GOOEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gooey Guys do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gooey Guys do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gooey Guys do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gooey Guys do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.14%
30 Dni$ 0-27.25%
60 dni$ 0-18.10%
90 dni$ 0--

Co to jest Gooey Guys (GOOEY)

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Gooey Guys (GOOEY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gooey Guys (w USD)

Jaka będzie wartość Gooey Guys (GOOEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gooey Guys (GOOEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gooey Guys.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gooey Guys!

GOOEY na lokalne waluty

Tokenomika Gooey Guys (GOOEY)

Zrozumienie tokenomiki Gooey Guys (GOOEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOOEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gooey Guys (GOOEY)

Jaka jest dziś wartość Gooey Guys (GOOEY)?
Aktualna cena GOOEY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOOEY do USD?
Aktualna cena GOOEY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gooey Guys?
Kapitalizacja rynkowa dla GOOEY wynosi $ 4.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOOEY w obiegu?
W obiegu GOOEY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOOEY?
GOOEY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOOEY?
GOOEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOOEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOOEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOOEY pójdzie wyżej?
GOOEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOOEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:28:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gooey Guys (GOOEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

