Informacje o cenie Good Rudi (GOODRUDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +1.38% Zmiana ceny (7D) -47.54% Zmiana ceny (7D) -47.54%

Aktualna cena Good Rudi (GOODRUDI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOODRUDI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOODRUDI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOODRUDI zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +1.38% w ciągu 24 godzin i o -47.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Good Rudi (GOODRUDI)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Podaż w obiegu 999.52M 999.52M 999.52M Całkowita podaż 999,519,021.888212 999,519,021.888212 999,519,021.888212

Obecna kapitalizacja rynkowa Good Rudi wynosi $ 11.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOODRUDI w obiegu wynosi 999.52M, przy całkowitej podaży 999519021.888212. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.17K.