Giełda MEXC / Cena krypto / Good Game US Dollar (GGUSD) / Tokenomika / Tokenomika Good Game US Dollar (GGUSD) Odkryj kluczowe informacje o Good Game US Dollar (GGUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Good Game US Dollar (GGUSD) Oficjalna strona internetowa: https://fsl.com/ggusd Kup GGUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Good Game US Dollar (GGUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Good Game US Dollar (GGUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Całkowita podaż: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Podaż w obiegu: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Historyczne maksimum: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Historyczne minimum: $ 0.99489 $ 0.99489 $ 0.99489 Aktualna cena: $ 0.99901 $ 0.99901 $ 0.99901 Dowiedz się więcej o cenie Good Game US Dollar (GGUSD) Tokenomika Good Game US Dollar (GGUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Good Game US Dollar (GGUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GGUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGGUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena GGUSDna żywo! Prognoza ceny GGUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GGUSD? Nasza strona z prognozami cen GGUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GGUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.