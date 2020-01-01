Tokenomika Golden Bailey (BAILEY)
Informacje o Golden Bailey (BAILEY)
$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur.
Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world!
Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.
Tokenomika i analiza cenowa Golden Bailey (BAILEY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Golden Bailey (BAILEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Golden Bailey (BAILEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Golden Bailey (BAILEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BAILEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAILEY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBAILEY tokenomikę, poznaj cenę tokena BAILEYna żywo!
Prognoza ceny BAILEY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAILEY? Nasza strona z prognozami cen BAILEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.