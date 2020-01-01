Poznaj tokenomikę Golden Bailey (BAILEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAILEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Golden Bailey (BAILEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAILEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Golden Bailey (BAILEY) / Tokenomika / Tokenomika Golden Bailey (BAILEY) 

Odkryj kluczowe informacje o Golden Bailey (BAILEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Waluta USD

Informacje o Golden Bailey (BAILEY)

$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.

Oficjalna strona internetowa: https://basedbailey.com/

Tokenomika i analiza cenowa Golden Bailey (BAILEY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Golden Bailey (BAILEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 40.44K
Całkowita podaż: $ 990.16M
Podaż w obiegu: $ 990.16M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.44K
Historyczne maksimum: $ 0.001016
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Dowiedz się więcej o cenie Golden Bailey (BAILEY)

Tokenomika Golden Bailey (BAILEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Golden Bailey (BAILEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAILEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAILEY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBAILEY tokenomikę, poznaj cenę tokena BAILEYna żywo!

Prognoza ceny BAILEY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAILEY? Nasza strona z prognozami cen BAILEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.