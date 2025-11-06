Informacje o cenie Gold xStock (GLDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 354.47 $ 354.47 $ 354.47 Minimum 24h $ 366.78 $ 366.78 $ 366.78 Maksimum 24h Minimum 24h $ 354.47$ 354.47 $ 354.47 Maksimum 24h $ 366.78$ 366.78 $ 366.78 Historyczne maksimum $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Najniższa cena $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.46% Zmiana ceny (7D) -1.20% Zmiana ceny (7D) -1.20%

Aktualna cena Gold xStock (GLDX) wynosi $363.74. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLDX wahał się między $ 354.47 a $ 366.78, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLDX w historii to $ 4,340.05, a najniższy to $ 300.95.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLDX zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.46% w ciągu 24 godzin i o -1.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gold xStock (GLDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.88M$ 10.88M $ 10.88M Podaż w obiegu 6.10K 6.10K 6.10K Całkowita podaż 29,899.96474266 29,899.96474266 29,899.96474266

Obecna kapitalizacja rynkowa Gold xStock wynosi $ 2.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLDX w obiegu wynosi 6.10K, przy całkowitej podaży 29899.96474266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.88M.