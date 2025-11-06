Informacje o cenie GoHost (GOHOST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Najniższa cena $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -2.16% Zmiana ceny (7D) -2.16%

Aktualna cena GoHost (GOHOST) wynosi $0.00527706. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOHOST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOHOST w historii to $ 0.164158, a najniższy to $ 0.00521641.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOHOST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GoHost (GOHOST)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GoHost wynosi $ 5.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOHOST w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.28K.