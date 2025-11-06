GiełdaDEX+
Aktualna cena GoHost to 0.00527706 USD. Śledź aktualizacje cen GOHOST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOHOST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOHOST

Informacje o cenie GOHOST

Czym jest GOHOST

Biała księga GOHOST

Oficjalna strona internetowa GOHOST

Tokenomika GOHOST

Prognoza cen GOHOST

Cena GoHost (GOHOST)

Aktualna cena 1 GOHOST do USD:

$0.00527706
0.00%1D
GoHost (GOHOST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:45 (UTC+8)

Informacje o cenie GoHost (GOHOST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.164158
$ 0.00521641
--

--

-2.16%

-2.16%

Aktualna cena GoHost (GOHOST) wynosi $0.00527706. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOHOST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOHOST w historii to $ 0.164158, a najniższy to $ 0.00521641.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOHOST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GoHost (GOHOST)

$ 5.28K
--
$ 5.28K
1.00M
1,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa GoHost wynosi $ 5.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOHOST w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.28K.

Historia ceny GoHost (GOHOST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GoHost do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GoHost do USD wyniosła $ -0.0010841672.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GoHost do USD wyniosła $ -0.0006942985.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GoHost do USD wyniosła $ -0.009875740928614513.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0010841672-20.54%
60 dni$ -0.0006942985-13.15%
90 dni$ -0.009875740928614513-65.17%

Co to jest GoHost (GOHOST)

Our project is about offering products to enhance privacy online.

Our current live utility is a VPS service that allows people to buy a virtual private server using crypto currencies without any KYC and no logs as well.

We also recently released an app that allows people to encrypt files using a password and AES256 encryption to store files in the cloud, share to other people and so on.

We will release soon more options for our servers such as GPU/CPU optimized instances. We also will release our own In house VPN, no logs, no KYC and multiple locations as well as our own privacy swap that allows people to swap from one currency to an other with low fees.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny GoHost (w USD)

Jaka będzie wartość GoHost (GOHOST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GoHost (GOHOST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GoHost.

Sprawdź teraz prognozę ceny GoHost!

GOHOST na lokalne waluty

Tokenomika GoHost (GOHOST)

Zrozumienie tokenomiki GoHost (GOHOST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOHOSTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GoHost (GOHOST)

Jaka jest dziś wartość GoHost (GOHOST)?
Aktualna cena GOHOST w USD wynosi 0.00527706USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOHOST do USD?
Aktualna cena GOHOST w USD wynosi $ 0.00527706. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GoHost?
Kapitalizacja rynkowa dla GOHOST wynosi $ 5.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOHOST w obiegu?
W obiegu GOHOST znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOHOST?
GOHOST osiąga ATH w wysokości 0.164158 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOHOST?
GOHOST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00521641 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOHOST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOHOST wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOHOST pójdzie wyżej?
GOHOST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOHOST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe GoHost (GOHOST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

