Informacje o cenie God The Dog (GOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.33% Zmiana ceny (1D) +6.40% Zmiana ceny (7D) -16.11% Zmiana ceny (7D) -16.11%

Aktualna cena God The Dog (GOD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOD w historii to $ 0.00932323, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOD zmieniły się o +1.33% w ciągu ostatniej godziny, o +6.40% w ciągu 24 godzin i o -16.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o God The Dog (GOD)

Kapitalizacja rynkowa $ 572.56K$ 572.56K $ 572.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 572.56K$ 572.56K $ 572.56K Podaż w obiegu 991.33M 991.33M 991.33M Całkowita podaż 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Obecna kapitalizacja rynkowa God The Dog wynosi $ 572.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOD w obiegu wynosi 991.33M, przy całkowitej podaży 991326303.3210633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 572.56K.