GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena God The Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena God The Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOD

Informacje o cenie GOD

Czym jest GOD

Oficjalna strona internetowa GOD

Tokenomika GOD

Prognoza cen GOD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo God The Dog

Cena God The Dog (GOD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOD do USD:

$0.00057752
$0.00057752$0.00057752
+6.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
God The Dog (GOD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:36 (UTC+8)

Informacje o cenie God The Dog (GOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

+6.40%

-16.11%

-16.11%

Aktualna cena God The Dog (GOD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOD w historii to $ 0.00932323, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOD zmieniły się o +1.33% w ciągu ostatniej godziny, o +6.40% w ciągu 24 godzin i o -16.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o God The Dog (GOD)

$ 572.56K
$ 572.56K$ 572.56K

--
----

$ 572.56K
$ 572.56K$ 572.56K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Obecna kapitalizacja rynkowa God The Dog wynosi $ 572.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOD w obiegu wynosi 991.33M, przy całkowitej podaży 991326303.3210633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 572.56K.

Historia ceny God The Dog (GOD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny God The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny God The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny God The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny God The Dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.40%
30 Dni$ 0-77.01%
60 dni$ 0-84.98%
90 dni$ 0--

Co to jest God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla God The Dog (GOD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny God The Dog (w USD)

Jaka będzie wartość God The Dog (GOD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w God The Dog (GOD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla God The Dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny God The Dog!

GOD na lokalne waluty

Tokenomika God The Dog (GOD)

Zrozumienie tokenomiki God The Dog (GOD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GODjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące God The Dog (GOD)

Jaka jest dziś wartość God The Dog (GOD)?
Aktualna cena GOD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOD do USD?
Aktualna cena GOD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa God The Dog?
Kapitalizacja rynkowa dla GOD wynosi $ 572.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOD w obiegu?
W obiegu GOD znajduje się 991.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOD?
GOD osiąga ATH w wysokości 0.00932323 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOD?
GOD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOD wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOD pójdzie wyżej?
GOD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:36 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe God The Dog (GOD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,693.09
$103,693.09$103,693.09

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.28
$3,434.28$3,434.28

+1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.09
$162.09$162.09

+0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,693.09
$103,693.09$103,693.09

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.28
$3,434.28$3,434.28

+1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3579
$2.3579$2.3579

+3.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.09
$162.09$162.09

+0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1345
$1.1345$1.1345

+4.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03556
$0.03556$0.03556

+42.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010864
$0.000010864$0.000010864

+475.42%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2265
$0.2265$0.2265

+353.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000591
$0.0000000591$0.0000000591

+291.39%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4510
$1.4510$1.4510

+78.87%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%