Poznaj tokenomikę Goatse Forest Rave (GFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Goatse Forest Rave (GFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Goatse Forest Rave (GFR) / Tokenomika / Tokenomika Goatse Forest Rave (GFR) Odkryj kluczowe informacje o Goatse Forest Rave (GFR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Goatse Forest Rave (GFR) Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump Oficjalna strona internetowa: https://goatseforestrave.com/ Kup GFR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goatse Forest Rave (GFR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goatse Forest Rave (GFR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.91K $ 17.91K $ 17.91K Całkowita podaż: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.91K $ 17.91K $ 17.91K Historyczne maksimum: $ 0.00151578 $ 0.00151578 $ 0.00151578 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Goatse Forest Rave (GFR) Tokenomika Goatse Forest Rave (GFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goatse Forest Rave (GFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGFR tokenomikę, poznaj cenę tokena GFRna żywo! Prognoza ceny GFR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GFR? Nasza strona z prognozami cen GFR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GFR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.