Tokenomika Goatse Forest Rave (GFR)
Informacje o Goatse Forest Rave (GFR)
Tokenizing goats in a forest rave
No TG, no cabal, rave freely!
First GFR on Solana
5.8% of supply sent to Truth Terminal from community.
Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt
Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump
Tokenomika Goatse Forest Rave (GFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Goatse Forest Rave (GFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGFR tokenomikę, poznaj cenę tokena GFRna żywo!
Prognoza ceny GFR
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.