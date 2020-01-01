Poznaj tokenomikę Goat Protocol (GOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Goat Protocol (GOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Goat Protocol (GOA) / Tokenomika / Tokenomika Goat Protocol (GOA) Odkryj kluczowe informacje o Goat Protocol (GOA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Goat Protocol (GOA) Defi yield aggregator with the lowest fees on the market. Defi yield aggregator with the lowest fees on the market. Oficjalna strona internetowa: https://goat.fi Kup GOA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goat Protocol (GOA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goat Protocol (GOA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 253.88K $ 253.88K $ 253.88K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 435.00K $ 435.00K $ 435.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 583.63K $ 583.63K $ 583.63K Historyczne maksimum: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Historyczne minimum: $ 0.490456 $ 0.490456 $ 0.490456 Aktualna cena: $ 0.583626 $ 0.583626 $ 0.583626 Dowiedz się więcej o cenie Goat Protocol (GOA) Tokenomika Goat Protocol (GOA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goat Protocol (GOA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOA tokenomikę, poznaj cenę tokena GOAna żywo! Prognoza ceny GOA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOA? Nasza strona z prognozami cen GOA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.