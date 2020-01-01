Poznaj tokenomikę gmeow cat (GMEOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMEOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę gmeow cat (GMEOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GMEOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / gmeow cat (GMEOW) / Tokenomika / Tokenomika gmeow cat (GMEOW) Odkryj kluczowe informacje o gmeow cat (GMEOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o gmeow cat (GMEOW) Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM! Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM! Oficjalna strona internetowa: https://gmeowcat.com/ Kup GMEOW teraz! Tokenomika i analiza cenowa gmeow cat (GMEOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla gmeow cat (GMEOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.83K $ 31.83K $ 31.83K Całkowita podaż: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M Podaż w obiegu: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.83K $ 31.83K $ 31.83K Historyczne maksimum: $ 0.00432846 $ 0.00432846 $ 0.00432846 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie gmeow cat (GMEOW) Tokenomika gmeow cat (GMEOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki gmeow cat (GMEOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMEOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMEOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMEOW tokenomikę, poznaj cenę tokena GMEOWna żywo! Prognoza ceny GMEOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMEOW? Nasza strona z prognozami cen GMEOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GMEOW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.