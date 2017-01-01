Poznaj tokenomikę Gloria AI (GLORIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLORIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gloria AI (GLORIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLORIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Gloria AI (GLORIA) Odkryj kluczowe informacje o Gloria AI (GLORIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Gloria AI (GLORIA) Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Oficjalna strona internetowa: https://itsgloria.ai/ Biała księga: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Tokenomika i analiza cenowa Gloria AI (GLORIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gloria AI (GLORIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.63M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 586.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.78M Historyczne maksimum: $ 0.00790726 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00278242 Tokenomika Gloria AI (GLORIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gloria AI (GLORIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLORIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLORIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.