Informacje o cenie GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00002686 Maksimum 24h $ 0.00003154 Historyczne maksimum $ 0.00092394 Najniższa cena $ 0.0000268 Zmiana ceny (1H) -0.96% Zmiana ceny (1D) +6.11% Zmiana ceny (7D) -15.94%

Aktualna cena GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) wynosi $0.00003039. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs M2 wahał się między $ 0.00002686 a $ 0.00003154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs M2 w historii to $ 0.00092394, a najniższy to $ 0.0000268.

Pod względem krótkoterminowych wyniki M2 zmieniły się o -0.96% w ciągu ostatniej godziny, o +6.11% w ciągu 24 godzin i o -15.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.39K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.39K Podaż w obiegu 999.82M Całkowita podaż 999,817,621.030928

Obecna kapitalizacja rynkowa GLOBAL MONEY SUPPLY wynosi $ 30.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż M2 w obiegu wynosi 999.82M, przy całkowitej podaży 999817621.030928. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.39K.