Informacje o cenie Gloat (GLOAT) (USD)

Aktualna cena Gloat (GLOAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLOAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLOAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLOAT zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.43% w ciągu 24 godzin i o -23.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gloat (GLOAT)

Obecna kapitalizacja rynkowa Gloat wynosi $ 4.71K, przy $ 12.08 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLOAT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.71K.