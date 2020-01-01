Poznaj tokenomikę Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GREMLINAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GREMLINAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Odkryj kluczowe informacje o Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.

Oficjalna strona internetowa: https://glitchgremlin.ai/
Biała księga: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs

Tokenomika i analiza cenowa Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 19.39K
Całkowita podaż: $ 984.54M
Podaż w obiegu: $ 984.54M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.39K
Historyczne maksimum: $ 0.00326115
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GREMLINAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GREMLINAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.