Aktualna cena Glif Staked ICNT to 0.303561 USD. Śledź aktualizacje cen STICNT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STICNT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STICNT

Informacje o cenie STICNT

Czym jest STICNT

Oficjalna strona internetowa STICNT

Tokenomika STICNT

Prognoza cen STICNT

Cena Glif Staked ICNT (STICNT)

Aktualna cena 1 STICNT do USD:

$0.303561
0.00%1D
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.446536
$ 0.264716
--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Glif Staked ICNT (STICNT) wynosi $0.303561. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STICNT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STICNT w historii to $ 0.446536, a najniższy to $ 0.264716.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STICNT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Glif Staked ICNT (STICNT)

$ 407.01K
--
$ 386.49K
1.27M
1,273,176.515258607
Obecna kapitalizacja rynkowa Glif Staked ICNT wynosi $ 407.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STICNT w obiegu wynosi 1.27M, przy całkowitej podaży 1273176.515258607. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 386.49K.

Historia ceny Glif Staked ICNT (STICNT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Glif Staked ICNT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Glif Staked ICNT do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Glif Staked ICNT do USD wyniosła $ -0.0016082054.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Glif Staked ICNT do USD wyniosła $ +0.0048848166616312.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0016082054-0.52%
90 dni$ +0.0048848166616312+1.64%

Co to jest Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Prognoza ceny Glif Staked ICNT (w USD)

Jaka będzie wartość Glif Staked ICNT (STICNT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Glif Staked ICNT (STICNT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Glif Staked ICNT.

Sprawdź teraz prognozę ceny Glif Staked ICNT!

STICNT na lokalne waluty

Tokenomika Glif Staked ICNT (STICNT)

Zrozumienie tokenomiki Glif Staked ICNT (STICNT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STICNTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Glif Staked ICNT (STICNT)

Jaka jest dziś wartość Glif Staked ICNT (STICNT)?
Aktualna cena STICNT w USD wynosi 0.303561USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STICNT do USD?
Aktualna cena STICNT w USD wynosi $ 0.303561. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Glif Staked ICNT?
Kapitalizacja rynkowa dla STICNT wynosi $ 407.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STICNT w obiegu?
W obiegu STICNT znajduje się 1.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STICNT?
STICNT osiąga ATH w wysokości 0.446536 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STICNT?
STICNT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.264716 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STICNT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STICNT wynosi -- USD.
Czy w tym roku STICNT pójdzie wyżej?
STICNT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STICNT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

