Informacje o cenie Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Najniższa cena $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Glif Staked ICNT (STICNT) wynosi $0.303561. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STICNT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STICNT w historii to $ 0.446536, a najniższy to $ 0.264716.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STICNT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Glif Staked ICNT (STICNT)

Kapitalizacja rynkowa $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 386.49K$ 386.49K $ 386.49K Podaż w obiegu 1.27M 1.27M 1.27M Całkowita podaż 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607 1,273,176.515258607

Obecna kapitalizacja rynkowa Glif Staked ICNT wynosi $ 407.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STICNT w obiegu wynosi 1.27M, przy całkowitej podaży 1273176.515258607. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 386.49K.