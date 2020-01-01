Poznaj tokenomikę girl economy ai (GIRLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIRLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę girl economy ai (GIRLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIRLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / girl economy ai (GIRLE) / Tokenomika / Tokenomika girl economy ai (GIRLE) Odkryj kluczowe informacje o girl economy ai (GIRLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o girl economy ai (GIRLE) girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol's first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Oficjalna strona internetowa: https://girleconomy.ai/ Kup GIRLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa girl economy ai (GIRLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla girl economy ai (GIRLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.11K $ 23.11K $ 23.11K Całkowita podaż: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Podaż w obiegu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.11K $ 23.11K $ 23.11K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie girl economy ai (GIRLE) Tokenomika girl economy ai (GIRLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki girl economy ai (GIRLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIRLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIRLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGIRLE tokenomikę, poznaj cenę tokena GIRLEna żywo! Prognoza ceny GIRLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIRLE? Nasza strona z prognozami cen GIRLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GIRLE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.