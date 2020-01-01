Tokenomika GINGER GANG (GINGER)

Odkryj kluczowe informacje o GINGER GANG (GINGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom.

A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration.

With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon.

Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

Oficjalna strona internetowa:
http://Ginger.meme/

Tokenomika i analiza cenowa GINGER GANG (GINGER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GINGER GANG (GINGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 50.76K
$ 50.76K$ 50.76K
Całkowita podaż:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Podaż w obiegu:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 50.76K
$ 50.76K$ 50.76K
Historyczne maksimum:
$ 0.00881812
$ 0.00881812$ 0.00881812
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika GINGER GANG (GINGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GINGER GANG (GINGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GINGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GINGER.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGINGER tokenomikę, poznaj cenę tokena GINGERna żywo!

Prognoza ceny GINGER

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GINGER? Nasza strona z prognozami cen GINGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.