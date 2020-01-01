Poznaj tokenomikę GINGER GANG (GINGER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GINGER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GINGER GANG (GINGER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GINGER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GINGER GANG (GINGER) / Tokenomika / Tokenomika GINGER GANG (GINGER) Odkryj kluczowe informacje o GINGER GANG (GINGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GINGER GANG (GINGER) Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names. Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names. Oficjalna strona internetowa: http://Ginger.meme/ Kup GINGER teraz! Tokenomika i analiza cenowa GINGER GANG (GINGER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GINGER GANG (GINGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.76K $ 50.76K $ 50.76K Całkowita podaż: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.76K $ 50.76K $ 50.76K Historyczne maksimum: $ 0.00881812 $ 0.00881812 $ 0.00881812 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GINGER GANG (GINGER) Tokenomika GINGER GANG (GINGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GINGER GANG (GINGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GINGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GINGER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGINGER tokenomikę, poznaj cenę tokena GINGERna żywo! Prognoza ceny GINGER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GINGER? Nasza strona z prognozami cen GINGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GINGER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.