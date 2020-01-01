Tokenomika GINGER GANG (GINGER)
Informacje o GINGER GANG (GINGER)
Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom.
A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration.
With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon.
Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.
Tokenomika i analiza cenowa GINGER GANG (GINGER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GINGER GANG (GINGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika GINGER GANG (GINGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki GINGER GANG (GINGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GINGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GINGER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGINGER tokenomikę, poznaj cenę tokena GINGERna żywo!
