Informacje o cenie Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00014434 $ 0.00014434 $ 0.00014434 Minimum 24h $ 0.00022405 $ 0.00022405 $ 0.00022405 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00014434$ 0.00014434 $ 0.00014434 Maksimum 24h $ 0.00022405$ 0.00022405 $ 0.00022405 Historyczne maksimum $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Najniższa cena $ 0.00004858$ 0.00004858 $ 0.00004858 Zmiana ceny (1H) +0.97% Zmiana ceny (1D) +50.23% Zmiana ceny (7D) +161.08% Zmiana ceny (7D) +161.08%

Aktualna cena Ging Gong Kaew (GGK) wynosi $0.00021939. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GGK wahał się między $ 0.00014434 a $ 0.00022405, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GGK w historii to $ 0.00224676, a najniższy to $ 0.00004858.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GGK zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +50.23% w ciągu 24 godzin i o +161.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ging Gong Kaew (GGK)

Kapitalizacja rynkowa $ 219.84K$ 219.84K $ 219.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 219.84K$ 219.84K $ 219.84K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,838,682.868845 999,838,682.868845 999,838,682.868845

Obecna kapitalizacja rynkowa Ging Gong Kaew wynosi $ 219.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GGK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999838682.868845. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 219.84K.