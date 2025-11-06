GiełdaDEX+
Aktualna cena Ging Gong Kaew to 0.00021939 USD. Śledź aktualizacje cen GGK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GGK łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 GGK do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Ging Gong Kaew (GGK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Aktualna cena Ging Gong Kaew (GGK) wynosi $0.00021939. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GGK wahał się między $ 0.00014434 a $ 0.00022405, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GGK w historii to $ 0.00224676, a najniższy to $ 0.00004858.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GGK zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +50.23% w ciągu 24 godzin i o +161.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ging Gong Kaew (GGK)

Obecna kapitalizacja rynkowa Ging Gong Kaew wynosi $ 219.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GGK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999838682.868845. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 219.84K.

Historia ceny Ging Gong Kaew (GGK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ging Gong Kaew do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ging Gong Kaew do USD wyniosła $ -0.0000769552.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ging Gong Kaew do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ging Gong Kaew do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+50.23%
30 Dni$ -0.0000769552-35.07%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ging Gong Kaew (GGK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ging Gong Kaew (w USD)

Jaka będzie wartość Ging Gong Kaew (GGK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ging Gong Kaew (GGK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ging Gong Kaew.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ging Gong Kaew!

GGK na lokalne waluty

Tokenomika Ging Gong Kaew (GGK)

Zrozumienie tokenomiki Ging Gong Kaew (GGK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GGKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ging Gong Kaew (GGK)

Jaka jest dziś wartość Ging Gong Kaew (GGK)?
Aktualna cena GGK w USD wynosi 0.00021939USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GGK do USD?
Aktualna cena GGK w USD wynosi $ 0.00021939. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ging Gong Kaew?
Kapitalizacja rynkowa dla GGK wynosi $ 219.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GGK w obiegu?
W obiegu GGK znajduje się 999.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GGK?
GGK osiąga ATH w wysokości 0.00224676 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GGK?
GGK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00004858 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GGK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GGK wynosi -- USD.
Czy w tym roku GGK pójdzie wyżej?
GGK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GGK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

