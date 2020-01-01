Poznaj tokenomikę Gigadad (GIGADAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGADAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gigadad (GIGADAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGADAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Gigadad (GIGADAD) GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He's GigaChad's father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn't trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he's disappointed in your portfolio. GigaDad isn't here to play nice—he's here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him. Oficjalna strona internetowa: https://gigadad.net Tokenomika i analiza cenowa Gigadad (GIGADAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gigadad (GIGADAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.27K $ 11.27K $ 11.27K Całkowita podaż: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.27K $ 11.27K $ 11.27K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Gigadad (GIGADAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gigadad (GIGADAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIGADAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIGADAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.