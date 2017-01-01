Tokenomika Gifto (GFT)
Informacje o Gifto (GFT)
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts.
Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users.
An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship.
It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
Tokenomika i analiza cenowa Gifto (GFT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gifto (GFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Gifto (GFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Gifto (GFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGFT tokenomikę, poznaj cenę tokena GFTna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.