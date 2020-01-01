Poznaj tokenomikę Ghislaine Network (GHSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GHSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ghislaine Network (GHSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GHSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Ghislaine Network (GHSI) Odkryj kluczowe informacje o Ghislaine Network (GHSI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Ghislaine Network (GHSI) This is an art memecoin This is an art memecoin Oficjalna strona internetowa: https://ghislaine.network/ Biała księga: https://mirror.xyz/ghsi.eth/lAMallnjhVG1aHEIQVOdZwYgmjc8HruYuuk-hMhl41k Tokenomika i analiza cenowa Ghislaine Network (GHSI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ghislaine Network (GHSI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 252.20K Całkowita podaż: $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 252.20K Historyczne maksimum: $ 0.00346534 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002522 Tokenomika Ghislaine Network (GHSI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ghislaine Network (GHSI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHSI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHSI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.