Giełda MEXC / Cena krypto / Ghibli Mubarak (GMUBARAK) / Tokenomika / Tokenomika Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Odkryj kluczowe informacje o Ghibli Mubarak (GMUBARAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ghibli Mubarak (GMUBARAK) GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK's purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK's purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Oficjalna strona internetowa: https://gmubarak.com/ Biała księga: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Kup GMUBARAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ghibli Mubarak (GMUBARAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.46K $ 45.46K $ 45.46K Całkowita podaż: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Podaż w obiegu: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.46K $ 45.46K $ 45.46K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika Ghibli Mubarak (GMUBARAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ghibli Mubarak (GMUBARAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMUBARAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMUBARAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMUBARAK tokenomikę, poznaj cenę tokena GMUBARAKna żywo! Prognoza ceny GMUBARAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMUBARAK? Nasza strona z prognozami cen GMUBARAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GMUBARAK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.