GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena GetTheGirl to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GTG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena GetTheGirl to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GTG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GTG

Informacje o cenie GTG

Czym jest GTG

Biała księga GTG

Oficjalna strona internetowa GTG

Tokenomika GTG

Prognoza cen GTG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo GetTheGirl

Cena GetTheGirl (GTG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GTG do USD:

--
----
-9.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
GetTheGirl (GTG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:19 (UTC+8)

Informacje o cenie GetTheGirl (GTG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128154
$ 0.00128154$ 0.00128154

$ 0
$ 0$ 0

-1.88%

-9.13%

-83.57%

-83.57%

Aktualna cena GetTheGirl (GTG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GTG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GTG w historii to $ 0.00128154, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GTG zmieniły się o -1.88% w ciągu ostatniej godziny, o -9.13% w ciągu 24 godzin i o -83.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GetTheGirl (GTG)

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

--
----

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

822.71M
822.71M 822.71M

822,713,514.237148
822,713,514.237148 822,713,514.237148

Obecna kapitalizacja rynkowa GetTheGirl wynosi $ 67.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GTG w obiegu wynosi 822.71M, przy całkowitej podaży 822713514.237148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 67.12K.

Historia ceny GetTheGirl (GTG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GetTheGirl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GetTheGirl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GetTheGirl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GetTheGirl do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-9.13%
30 Dni$ 0-92.11%
60 dni$ 0-90.96%
90 dni$ 0--

Co to jest GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny GetTheGirl (w USD)

Jaka będzie wartość GetTheGirl (GTG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GetTheGirl (GTG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GetTheGirl.

Sprawdź teraz prognozę ceny GetTheGirl!

GTG na lokalne waluty

Tokenomika GetTheGirl (GTG)

Zrozumienie tokenomiki GetTheGirl (GTG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GTGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GetTheGirl (GTG)

Jaka jest dziś wartość GetTheGirl (GTG)?
Aktualna cena GTG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GTG do USD?
Aktualna cena GTG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GetTheGirl?
Kapitalizacja rynkowa dla GTG wynosi $ 67.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GTG w obiegu?
W obiegu GTG znajduje się 822.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GTG?
GTG osiąga ATH w wysokości 0.00128154 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GTG?
GTG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GTG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GTG wynosi -- USD.
Czy w tym roku GTG pójdzie wyżej?
GTG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GTG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GetTheGirl (GTG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,652.11
$103,652.11$103,652.11

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.31
$3,433.31$3,433.31

+1.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,652.11
$103,652.11$103,652.11

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.31
$3,433.31$3,433.31

+1.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3564
$2.3564$2.3564

+3.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1377
$1.1377$1.1377

+4.83%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03607
$0.03607$0.03607

+44.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010865
$0.000010865$0.000010865

+475.47%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2265
$0.2265$0.2265

+353.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000613
$0.0000000613$0.0000000613

+305.96%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4802
$1.4802$1.4802

+82.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%