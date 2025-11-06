Informacje o cenie GetTheGirl (GTG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.88% Zmiana ceny (1D) -9.13% Zmiana ceny (7D) -83.57% Zmiana ceny (7D) -83.57%

Aktualna cena GetTheGirl (GTG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GTG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GTG w historii to $ 0.00128154, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GTG zmieniły się o -1.88% w ciągu ostatniej godziny, o -9.13% w ciągu 24 godzin i o -83.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GetTheGirl (GTG)

Kapitalizacja rynkowa $ 67.12K$ 67.12K $ 67.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 67.12K$ 67.12K $ 67.12K Podaż w obiegu 822.71M 822.71M 822.71M Całkowita podaż 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

Obecna kapitalizacja rynkowa GetTheGirl wynosi $ 67.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GTG w obiegu wynosi 822.71M, przy całkowitej podaży 822713514.237148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 67.12K.