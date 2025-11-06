Informacje o cenie Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00174629 $ 0.00174629 $ 0.00174629 Minimum 24h $ 0.00183761 $ 0.00183761 $ 0.00183761 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00174629$ 0.00174629 $ 0.00174629 Maksimum 24h $ 0.00183761$ 0.00183761 $ 0.00183761 Historyczne maksimum $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Najniższa cena $ 0.00165837$ 0.00165837 $ 0.00165837 Zmiana ceny (1H) +0.76% Zmiana ceny (1D) +3.24% Zmiana ceny (7D) -27.11% Zmiana ceny (7D) -27.11%

Aktualna cena Get Rich or Die Trying (GRODT) wynosi $0.00181669. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRODT wahał się między $ 0.00174629 a $ 0.00183761, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRODT w historii to $ 0.00588249, a najniższy to $ 0.00165837.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRODT zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o -27.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Get Rich or Die Trying (GRODT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Get Rich or Die Trying wynosi $ 1.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRODT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999998.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.