Aktualna cena Get Rich or Die Trying to 0.00181669 USD. Śledź aktualizacje cen GRODT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRODT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GRODT

Informacje o cenie GRODT

Czym jest GRODT

Biała księga GRODT

Oficjalna strona internetowa GRODT

Tokenomika GRODT

Prognoza cen GRODT

Logo Get Rich or Die Trying

Cena Get Rich or Die Trying (GRODT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GRODT do USD:

$0.00181669
+3.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00174629
Minimum 24h
$ 0.00183761
Maksimum 24h

$ 0.00174629
$ 0.00183761
$ 0.00588249
$ 0.00165837
+0.76%

+3.24%

-27.11%

-27.11%

Aktualna cena Get Rich or Die Trying (GRODT) wynosi $0.00181669. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRODT wahał się między $ 0.00174629 a $ 0.00183761, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRODT w historii to $ 0.00588249, a najniższy to $ 0.00165837.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRODT zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o -27.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 1.82M
--
$ 1.82M
1000.00M
999,999,998.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Get Rich or Die Trying wynosi $ 1.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRODT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999998.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.

Historia ceny Get Rich or Die Trying (GRODT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Get Rich or Die Trying do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Get Rich or Die Trying do USD wyniosła $ -0.0008558063.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Get Rich or Die Trying do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Get Rich or Die Trying do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.24%
30 Dni$ -0.0008558063-47.10%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Get Rich or Die Trying (GRODT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Get Rich or Die Trying (w USD)

Jaka będzie wartość Get Rich or Die Trying (GRODT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Get Rich or Die Trying (GRODT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Get Rich or Die Trying.

Sprawdź teraz prognozę ceny Get Rich or Die Trying!

GRODT na lokalne waluty

Tokenomika Get Rich or Die Trying (GRODT)

Zrozumienie tokenomiki Get Rich or Die Trying (GRODT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRODTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Get Rich or Die Trying (GRODT)

Jaka jest dziś wartość Get Rich or Die Trying (GRODT)?
Aktualna cena GRODT w USD wynosi 0.00181669USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRODT do USD?
Aktualna cena GRODT w USD wynosi $ 0.00181669. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Get Rich or Die Trying?
Kapitalizacja rynkowa dla GRODT wynosi $ 1.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRODT w obiegu?
W obiegu GRODT znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRODT?
GRODT osiąga ATH w wysokości 0.00588249 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRODT?
GRODT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00165837 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRODT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRODT wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRODT pójdzie wyżej?
GRODT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRODT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Get Rich or Die Trying (GRODT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

