Poznaj tokenomikę GertrudeDataPig (GDP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GDP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GertrudeDataPig (GDP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GDP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GertrudeDataPig (GDP) / Tokenomika / Tokenomika GertrudeDataPig (GDP) Odkryj kluczowe informacje o GertrudeDataPig (GDP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GertrudeDataPig (GDP) DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. Oficjalna strona internetowa: https://datapig.xyz/ Biała księga: https://www.vana.org/posts/datapig Kup GDP teraz! Tokenomika i analiza cenowa GertrudeDataPig (GDP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GertrudeDataPig (GDP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Całkowita podaż: $ 674.08M $ 674.08M $ 674.08M Podaż w obiegu: $ 674.08M $ 674.08M $ 674.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Historyczne maksimum: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003152 $ 0.0003152 $ 0.0003152 Dowiedz się więcej o cenie GertrudeDataPig (GDP) Tokenomika GertrudeDataPig (GDP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GertrudeDataPig (GDP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GDP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GDP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGDP tokenomikę, poznaj cenę tokena GDPna żywo! Prognoza ceny GDP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GDP? Nasza strona z prognozami cen GDP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GDP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.