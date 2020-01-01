Poznaj tokenomikę Genesis Worlds (GENESIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GENESIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Genesis Worlds (GENESIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GENESIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Genesis Worlds (GENESIS) / Tokenomika / Tokenomika Genesis Worlds (GENESIS) Odkryj kluczowe informacje o Genesis Worlds (GENESIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Genesis Worlds (GENESIS) Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Oficjalna strona internetowa: https://genesis.game/ Kup GENESIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Genesis Worlds (GENESIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Genesis Worlds (GENESIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.22K Całkowita podaż: $ 222.09M Podaż w obiegu: $ 222.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.22K Historyczne maksimum: $ 0.485444 Historyczne minimum: $ 0.00015631 Aktualna cena: $ 0.00021264 Dowiedz się więcej o cenie Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika Genesis Worlds (GENESIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Genesis Worlds (GENESIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENESIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENESIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGENESIS tokenomikę, poznaj cenę tokena GENESISna żywo! Prognoza ceny GENESIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GENESIS? Nasza strona z prognozami cen GENESIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GENESIS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.