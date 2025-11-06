Informacje o cenie GeneAlpha (GA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00705551 $ 0.00705551 $ 0.00705551 Minimum 24h $ 0.00790182 $ 0.00790182 $ 0.00790182 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00705551$ 0.00705551 $ 0.00705551 Maksimum 24h $ 0.00790182$ 0.00790182 $ 0.00790182 Historyczne maksimum $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Najniższa cena $ 0.00703622$ 0.00703622 $ 0.00703622 Zmiana ceny (1H) -0.58% Zmiana ceny (1D) -8.06% Zmiana ceny (7D) -29.24% Zmiana ceny (7D) -29.24%

Aktualna cena GeneAlpha (GA) wynosi $0.00706333. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GA wahał się między $ 0.00705551 a $ 0.00790182, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GA w historii to $ 0.087988, a najniższy to $ 0.00703622.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GA zmieniły się o -0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -8.06% w ciągu 24 godzin i o -29.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GeneAlpha (GA)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.91K$ 40.91K $ 40.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 70.54K$ 70.54K $ 70.54K Podaż w obiegu 5.80M 5.80M 5.80M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GeneAlpha wynosi $ 40.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GA w obiegu wynosi 5.80M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.54K.