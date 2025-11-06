GiełdaDEX+
Aktualna cena GeneAlpha to 0.00706333 USD. Śledź aktualizacje cen GA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GA

Informacje o cenie GA

Czym jest GA

Oficjalna strona internetowa GA

Tokenomika GA

Prognoza cen GA

Logo GeneAlpha

Cena GeneAlpha (GA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GA do USD:

$0.00706333
$0.00706333$0.00706333
-8.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
GeneAlpha (GA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:26 (UTC+8)

Informacje o cenie GeneAlpha (GA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00705551
$ 0.00705551$ 0.00705551
Minimum 24h
$ 0.00790182
$ 0.00790182$ 0.00790182
Maksimum 24h

$ 0.00705551
$ 0.00705551$ 0.00705551

$ 0.00790182
$ 0.00790182$ 0.00790182

$ 0.087988
$ 0.087988$ 0.087988

$ 0.00703622
$ 0.00703622$ 0.00703622

-0.58%

-8.06%

-29.24%

-29.24%

Aktualna cena GeneAlpha (GA) wynosi $0.00706333. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GA wahał się między $ 0.00705551 a $ 0.00790182, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GA w historii to $ 0.087988, a najniższy to $ 0.00703622.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GA zmieniły się o -0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -8.06% w ciągu 24 godzin i o -29.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GeneAlpha (GA)

$ 40.91K
$ 40.91K$ 40.91K

--
----

$ 70.54K
$ 70.54K$ 70.54K

5.80M
5.80M 5.80M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GeneAlpha wynosi $ 40.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GA w obiegu wynosi 5.80M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.54K.

Historia ceny GeneAlpha (GA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GeneAlpha do USD wyniosła $ -0.000619940321578904.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GeneAlpha do USD wyniosła $ -0.0040363830.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GeneAlpha do USD wyniosła $ -0.0054167491.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GeneAlpha do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000619940321578904-8.06%
30 Dni$ -0.0040363830-57.14%
60 dni$ -0.0054167491-76.68%
90 dni$ 0--

Co to jest GeneAlpha (GA)

GeneAlpha is a Web3 price prediction infrastructure provider. It allows its users to build various prediction frameworks, such as classical machine learning models as well as LLM (Large Language Model)–based prediction agents. All of the models that users create can be sold in the GeneAlpha marketplace. GeneAlpha provides infrastructure for model training, tuning, and experimentation using genetic algorithms to create more accurate machine learning models for Web3 prediction.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GeneAlpha (GA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GeneAlpha (w USD)

Jaka będzie wartość GeneAlpha (GA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GeneAlpha (GA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GeneAlpha.

Sprawdź teraz prognozę ceny GeneAlpha!

GA na lokalne waluty

Tokenomika GeneAlpha (GA)

Zrozumienie tokenomiki GeneAlpha (GA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GeneAlpha (GA)

Jaka jest dziś wartość GeneAlpha (GA)?
Aktualna cena GA w USD wynosi 0.00706333USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GA do USD?
Aktualna cena GA w USD wynosi $ 0.00706333. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GeneAlpha?
Kapitalizacja rynkowa dla GA wynosi $ 40.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GA w obiegu?
W obiegu GA znajduje się 5.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GA?
GA osiąga ATH w wysokości 0.087988 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GA?
GA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00703622 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GA wynosi -- USD.
Czy w tym roku GA pójdzie wyżej?
GA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

