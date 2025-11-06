Informacje o cenie Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.219933 $ 0.219933 $ 0.219933 Minimum 24h $ 0.280822 $ 0.280822 $ 0.280822 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.219933$ 0.219933 $ 0.219933 Maksimum 24h $ 0.280822$ 0.280822 $ 0.280822 Historyczne maksimum $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Najniższa cena $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Zmiana ceny (1H) -2.61% Zmiana ceny (1D) +5.79% Zmiana ceny (7D) -2.78% Zmiana ceny (7D) -2.78%

Aktualna cena Geez PNutz (PNUTZ) wynosi $0.262377. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNUTZ wahał się między $ 0.219933 a $ 0.280822, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PNUTZ w historii to $ 0.674176, a najniższy to $ 0.129475.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PNUTZ zmieniły się o -2.61% w ciągu ostatniej godziny, o +5.79% w ciągu 24 godzin i o -2.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Geez PNutz (PNUTZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 104.16K$ 104.16K $ 104.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 104.16K$ 104.16K $ 104.16K Podaż w obiegu 397.00K 397.00K 397.00K Całkowita podaż 397,000.0 397,000.0 397,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Geez PNutz wynosi $ 104.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNUTZ w obiegu wynosi 397.00K, przy całkowitej podaży 397000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.16K.