Aktualna cena Geez PNutz to 0.262377 USD. Śledź aktualizacje cen PNUTZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PNUTZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PNUTZ

Informacje o cenie PNUTZ

Czym jest PNUTZ

Biała księga PNUTZ

Oficjalna strona internetowa PNUTZ

Tokenomika PNUTZ

Prognoza cen PNUTZ

Cena Geez PNutz (PNUTZ)

Aktualna cena 1 PNUTZ do USD:

$0.262377
+5.70%1D
Geez PNutz (PNUTZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.219933
Minimum 24h
$ 0.280822
Maksimum 24h

$ 0.219933
$ 0.280822
$ 0.674176
$ 0.129475
-2.61%

+5.79%

-2.78%

-2.78%

Aktualna cena Geez PNutz (PNUTZ) wynosi $0.262377. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNUTZ wahał się między $ 0.219933 a $ 0.280822, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PNUTZ w historii to $ 0.674176, a najniższy to $ 0.129475.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PNUTZ zmieniły się o -2.61% w ciągu ostatniej godziny, o +5.79% w ciągu 24 godzin i o -2.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Geez PNutz (PNUTZ)

$ 104.16K
--
$ 104.16K
397.00K
397,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Geez PNutz wynosi $ 104.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNUTZ w obiegu wynosi 397.00K, przy całkowitej podaży 397000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.16K.

Historia ceny Geez PNutz (PNUTZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ +0.01434869.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ -0.0690555011.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01434869+5.79%
30 Dni$ -0.0690555011-26.31%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Geez PNutz (PNUTZ)

Prognoza ceny Geez PNutz (w USD)

Jaka będzie wartość Geez PNutz (PNUTZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Geez PNutz (PNUTZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Geez PNutz.

Sprawdź teraz prognozę ceny Geez PNutz!

PNUTZ na lokalne waluty

Tokenomika Geez PNutz (PNUTZ)

Zrozumienie tokenomiki Geez PNutz (PNUTZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PNUTZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Geez PNutz (PNUTZ)

Jaka jest dziś wartość Geez PNutz (PNUTZ)?
Aktualna cena PNUTZ w USD wynosi 0.262377USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PNUTZ do USD?
Aktualna cena PNUTZ w USD wynosi $ 0.262377. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Geez PNutz?
Kapitalizacja rynkowa dla PNUTZ wynosi $ 104.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PNUTZ w obiegu?
W obiegu PNUTZ znajduje się 397.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PNUTZ?
PNUTZ osiąga ATH w wysokości 0.674176 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PNUTZ?
PNUTZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.129475 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PNUTZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PNUTZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku PNUTZ pójdzie wyżej?
PNUTZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PNUTZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Geez PNutz (PNUTZ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

