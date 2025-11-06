Cena Geez PNutz (PNUTZ)
-2.61%
+5.79%
-2.78%
-2.78%
Aktualna cena Geez PNutz (PNUTZ) wynosi $0.262377. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PNUTZ wahał się między $ 0.219933 a $ 0.280822, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PNUTZ w historii to $ 0.674176, a najniższy to $ 0.129475.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PNUTZ zmieniły się o -2.61% w ciągu ostatniej godziny, o +5.79% w ciągu 24 godzin i o -2.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Geez PNutz wynosi $ 104.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PNUTZ w obiegu wynosi 397.00K, przy całkowitej podaży 397000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 104.16K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ +0.01434869.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ -0.0690555011.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Geez PNutz do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.01434869
|+5.79%
|30 Dni
|$ -0.0690555011
|-26.31%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
